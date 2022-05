Sõdurite evakueerimine Azovstalist jätkub, aga nende saatus pole selge

«Evakuatsioonimissioon jätkub ja seda juhivad meie sõjaväe- ja luureohvitserid. Kaasatud on mõjukamad rahvusvahelised vahendajad,» ütles Zelenskõi.

Ukraina kaitseministeerium lubas teha kõik võimaliku, et päästa endiselt terasetehasesse jäänud teadmata hulk sõdureid.

Ukraina presidendi nõuniku Oleksi Arestovitši sõnul ei kommenteeri nad toimuvat täpsemalt, kuna operatsioon alles käib. «Kõik on seal liiga habras ja üks ettevaatamatu sõna võib kõik purustada,» rääkis ta usutluses kohalikule televisioonile.

Need, kes on Azovstalist lahkunud, on võtnud Vene pool pantvangistusse, sealhulgas 51 raskelt haavatut, kinnitas Venemaa kaitseministeerium.

Vene ministeerium avaldas pilte, millel on kujutatud kanderaamil sõdureid, ning teatas, et vigastatud toimetati Kremli-meelsete mässuliste kontrolli all olevasse Donetski oblasti idaosas asuvasse haiglasse.

Ukraina kaitseministeerium on kinnitanud, et loodab vangide vahetamisele ja tahab tuua Ukraina kangelased koju niipea, kui see on võimalik.