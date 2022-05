Jaapan kutsus Hiinat üles vastutusrikkale rollile Vene küsimuses

Jaapan on liitunud lääne sanktsioonidega Venemaa vastu, kuid Hiina on keeldunud Venemaa kallaletungi hukka mõistmast.

Välisminister Yoshimasa Hayashi ütles Hiina ametikaaslasele Wang Yile, et Venemaa sissetung on ÜRO põhikirja ja teiste rahvusvaheliste seaduste selge rikkumine.

Jaapani välisministeerium mainis, et kõnelused kahe välisministri vahel on esimesed pärast eelmise aasta novembrit, kuna mured geopoliitiliste pingete pärast on süvenenud.