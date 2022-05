Valgevenes kehtestati surmanuhtlus terrorismikatsete eest

«Valgevene president Aljaksandr Lukašenka allkirjastas seaduse surmanuhtluse võimalusest terroriaktikatse eest,» teatas uudisteagentuur RIA Novosti ja lisas, et seadus jõustub 10 päeva pärast avaldamist.

Valgevene on ainus Euroopa riik, kus kehtib surmanuhtlus.

Kohtualuste hulgas on 59-aastane veteranaktivist Nikolai Avtuhhovitš, kes on juba varem üle seitsme aasta vangis istunud. Nüüd on talle esitatud ka hulk muid süüdistusi, sealhulgas riigireetmises.