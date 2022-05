POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Harkivis kurikuulsas Saltivkas elanud eestlane: pommitamine lähenes iga päevaga minu majale nagu saatus

Tagasihoidlikkusest ei soovinud ta oma perekonnanime avaldada, kuid Postimees võib kinnitada, et see on täiesti eestilik. Enne sõda Harkivis müügimehena töötanud Artur on Krimmi eestlaste järeltulija. Tema ema ja vanaema rääkisid hästi eesti keelt, kuid Artur kahjuks emakeelt enam ei oska.