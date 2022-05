Sanna Marin kutsub NATO liikmeid Soome liitumistaotlust ruttu ratifitseerima

«Minu arvates on see julgeoleku seisukohast võtmeküsimus, sest võimalikult kiire ratifitseerimisprotsess on praegusel etapil Soome ja Rootsi parim julgeolekutagatis.»

Draghi kinnitas, et Itaalia toetab mõlemat riiki: «Me tahame kiirendada oma siseprotseduure, et liikmesus jõustuks võimalikult peatselt.»

Marini sõnul on NATO-ga liitumine Soome jaoks kindlasti suur muutus, kuigi riigil on alliansiga juba tihedad partnerlussuhted.

Soomest on NATO-le kasu, ütles ta, sest Soomel on väga hea kaitsevõime.

«Aga ma arvan, et tähtis on olla osa artikkel viiest, ühisest julgeolekust. See on peamine, miks me NATO liikmesust taotleme.»