Läti peaminister allkirjastas rahvuslasest majandusministri tagasiastumise

«Rahvuslaste ultimaatum ühe koalitsioonipartneri vastu kõigutas koalitsiooni, mistõttu teavitasin esmaspäeval Rahvuslaste Ühendust ühe nende ministri väljavahetamise vajadusest, et taastada poliitiline tasakaal,» ütles Kariņš ja meenutas, et erakonnal endal oli valida, kes selle ministritest tagasi kutsuda.

Peaminister ütles, et talle kui valitsusjuhile on selge, mida Läti riigina tegema peaks – Ukraina põgenikega on suured mured, riik peab veenma oma rahvusvahelisi partnereid, et Läti ja Balti riigid peavad edasi tegutsema. NATO-sisese julgeoleku tugevdamiseks peab Läti Ukrainat toetama ja veenma lääneliitlasi jätkama Ukraina toetamist kuni selle täieliku võiduni sõjas Venemaa vastu.