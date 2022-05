Grozev: Vene julgeolekueliit mõistab kehva seisu Ukrainas

«Vene julgeolekujõudude eliit mõistab, et sõda Ukraina vastu on tegelikult kaotatud ja seetõttu ei anna Venemaa president Vladimir Putin neile ka käsku tuumarelva kasutada, sest mõistab, et nad ei pruugi seda käsku täita ja see võib saada riigipööre vallandajaks,» rääkis Grozev.

«Arvan, et just julgeolekujõudude teadlik eliit mõistab, et sõda on kaotatud. Sest see sõda oli kujundatud millegi sellisena, mis tuleb ühe nädala jooksul lõpetada. See, mis praegu toimub, on juba mingi täiesti teine sõda, mis pole veel täielikult kaotatud. Kuid esimene on juba kaotatud. See on kindel. Aga ka selle teise sõja võiduvõimalus pole garanteeritud. Näeme piisavalt informeeritud inimeste prognoose, mida Venemaa vaatenurgast optimistlikuks nimetada ei saa,» selgitas Grozev.