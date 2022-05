Kreml: Venemaa hakkas toidukriisiks valmistuma juba eelmisel aastal

Venemaa ja Ukraina on seni tootnud kahe peale 30 protsenti maailma nisust.

Moskva sõda Ukrainas on toonud Venemaale enneolematud sanktsioonid, mille tõttu on häiritud väetiste, nisu ja teiste toidukaupade tootmine mõlemas riigis ning toiduainete ja kütuse hinnad on tõusnud järsult, eriti arengumaades.