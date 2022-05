Marin: NATO ei huvitu tuumarelvade või baaside Soome paigutamisest

«NATO-l ei ole soovi paigutada Soome tuumarelvi ega baase,» tsiteeris Lääne meedia tema sõnu.

Peaminister täpsustas, et Helsingi-NATO kõnelustel selliseid küsimusi ei arutatud.

Marin mainis ka muret seoses Türgi keeldumisega lubada Soomel ja Rootsil NATO-ga liituda. Peaminister avaldas veendumust, et need raskused on lahendatavad läbirääkimistel.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg võttis eile Brüsselis vastu Soome alaliste esindaja Klaus Korhoneni ja Rootsi esindaja Axel Wernhoffi taotlused nende riikide liitumiseks alliansiga.

Türgi tõkestas sel samal päeval riikide alliansiga liitumise taotluste läbivaatamise. The Financial Timesi andmeil pidasid eile NATO riikide alalised esindajad kohtumise, et alustada kohe läbirääkimisi Rootsi ja Soome NATO-sse astumise üle, kuid Ankara vastuväited takistasid hääletust.