«NATO jaoks on alanud uus ajastu». Alliansi kaitsevägede juhatajad kohtusid Brüsselis

Strateegilise kompassi raames arutati uue EL kiirreageerimisevõime arendamist ning panust julgeolu tagamiseks erinevate Euroopa Liidu missioonide kaudu maailmas. Murekohaks on osutunud missioonid Aafrikas, näiteks Malis ja Kesk-Aafrika Vabariigis, kus nende tegevusvabadus on järjest piiratum tänu riikide valitsuste koostööleppele Wagner grupiga.

Mis puudutab sõda Ukrainas, siis ELi kaitsevägede juhatajad olid ühisel arvamusel, et peame tegema kõik, et Ukrainat toetada.

«ELi ja liikmesriikide roll on määrava tähtsusega. Peame tõstma sõja hinda Venemaa jaoks, nad rahvusvaheliselt isoleerima ning toetama igakülgselt Ukrainat, nii sõjalise abiga täna kui riigi ülesehitusega pikemas perspektiivis,» ütles kindralleitnant Herem. «Lisaks peame leidma ELi raames võimalusi ühiselt ja koordineeritult läheneda sõjatööstusele, et tagada kindel juurdepääs varustuse uuendamiseks koos aktsepteeritava hinnatasemega.»

Kaitseväe juhatajate sõjaline nõuanne valmistab ette juuni lõpus toimuvat Madridi tippkohtumist. Lisaks toimusid kohtumised partneritega, kus osalesid Ukraina (video vahendusel), Soome, Rootsi, Austraalia, Jaapan, Uus-Meremaa ja Lõuna-Korea kaitseväe juhatajad. Enamik liitlasi väljendas toetust Soome ja Rootsi liitumisele, kuna see samm suurendaks ühist julgeolekut ning muudaks NATO tugevamaks. Samuti avaldasid nad lootust, et liitumisprotsess saab olema kiire.

«NATO jaoks on alanud uus ajastu,» ütles, NATO sõjalise komitee juht admiral Rob Bauer. «President Putini sõda Ukrainas on seadnud meid vastamisi uue strateegilise dilemma ja uue reaalsusega. Meie kui kaitseallianss peame tagama, et oleme alati valmis kaitsma neid ühte miljardit inimest, kes elavad liitlasriikide territooriumil.»