KOHALIK VAADE ⟩ Eestlased ja leedukased saadavad Ukrainale annetusena droone

Tegu võib olla õnnetu juhusega, et sõjaaeg toob kaasa lihtsad mõtted kingiideeks. Õnneks on Ukrainale annetamine praegu Leedus populaarne ja lihtne ning kui tegu on kuulsa inimesega, nagu Laisvės TV ajakirjanik Andrius Tapinas, kes kasutas oma sünnipäeva üleskutseks Ukrainat abistada, võib see kaasa tuua hämmastava edu.