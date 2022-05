AK ⟩ Vene sõjakuritegude uurimine jääb kestma aastateks

Praegu pensionipõlve pidav Soovik on tõenäoliselt ainus Eesti inimene, kes on tegelenud nii lähedalt ja põhjalikult sõjakuritegude uurimisega Euroopas.

Pole välistatud, et Venemaa algatatud sõja tõttu Ukrainas tuleb selliseid inimesi juurde. Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (EKEI) asedirektori Marika Väli teada on vähemalt kolm kohtuarsti ja kaks DNA-eksperti ning ka politseitöötajad valmis, et panustada Venemaa sõjaväelaste toimepandud sõjakuritegude uurimisse Ukrainas. Neid kuritegusid – tapmisi, vägistamisi, sunniviisilist väljasaatmist Venemaale – on liiga palju, praeguseks üle 11 500, et Ukraina prokuratuur suudaks kõigi nende menetlemisega lähiajal toime tulla.