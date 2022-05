Küsitlus: lätlaste kaitsetahe langeb

Võrreldes Sisekaitseakadeemia 2020. aastal läbi viidud uuringuga «Läti ühiskonna soov kaitsta riiki» võib järeldada, et inimeste hulk, kes on valmis relvaga käes agressorile vastupanu osutama, on vähenenud ligi 20 protsenti ja inimeste arv, kes on valmis riiki mittesõjaliselt kaitsma, on samuti mõnevõrra vähenenud.