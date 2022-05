Pentagon hoiatab Ukraina edule vaatamata sõjategevuse laienemise eest

Ametnik manitses ettevaatlikkusele selliste analüütikute eest, kes ütlevad, et Vene sõjajõud on kurnatud viimse piirini ning võivad lähinädalatel jõuda punkti, millest edasi ei ole nad enam võimelised edenema.

«Väga keeruline on teada, kuhu see aja jooksul liigub,» ütles nimetuks jääda soovinud allikas.

«Kõik see, lisaks fakt, et me räägime Ukraina piirkonnast, kus need kaks poolt on sõdinud üle kaheksa aasta, viib meid jätkuvalt uskuma, et sellest tuleb pikk võitlus,» ütles ametnik.