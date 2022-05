Sotheby's müüs oksjonil kõigi aegade kalleima hinnaga auto

Auto on üks vaid kahest prototüübist, mille Mercedes-Benzi võidusõiduautode osakond ehitas ning nimetas selle auto looja ja peainseneri Rudolf Uhlenhauti auks, märgib RM Sotheby's.

«Eraostja andis nõusoleku, et 300 SLR Uhlenhaut Coupé'd on võimalik avalikult näha eripuhkudel, samas kui teine algupärane 300 SLR Coupé jääb firma omandisse ning seda on võimalik jätkuvalt näha Mercedes-Benzi muuseumis Stuttgartis,» seisis avalduses.