IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Ukrainlased ei kavatse Donetsi jõe põhjakaldalt niisama lihtsalt taanduda

Ukraina tank Sjevjerodonetskis 18. mail. Foto: YASUYOSHI CHIBA / AFP / Scanpix

4) Sjevjerodonetski operatiivsuuna põhijõupingutusega on seotud ka Popasna tegevus. Sealne edu oli mõeldud toetama Sjevjerodonetski ümberpiiramist, kuid seni on Vene okupandid pärast ukrainlaste asulast taandumist tammunud seal mõne kilomeetri ümbruses, saavutamata mingit suuremat edu. Popasna on toiminud kui Venemaa surematu polgu sepikoda.

Võib arvata, et kaitselahingute jätkamisel Azovstalis oleksid Vene okupandid iga päevaga kaotanud uusi tormijooksu harrastajaid.

Seal, Ukraina suurtükiväelaste haamri ja maaväelaste alasi vahel, luuakse surematule polgule üha uusi manööverüksusi. Venelaste loodetud suured strateegilised võidud Popasna vallutamisega võivad muutuda millekski muuks, kui aset leidnud ressursi kadu muudab ühel hetkel olematuks Vene okupantide pealetungivõime.

Aktiivsed lahingud olid ka Avdiivkast põhjas ja kirdes ning Marjinka suunal ja sellest lõuna pool, paralleelteedel Stepne ja Slavne külade piirkonnas. See on siis joon, kus Vene okupandid ongi kaheksa aastat proovinud Donetskist lõunast lääne poole liikuda.

Buss Azovstali all võidelnud Ukraina vägedega 19. mail Mariupolis. Foto: Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix

5) Mariupoli kaitsjate kohta saab öelda vaid ühte. Azovstalist väljuvad inimesed, keda vastane ei suutnud alistada. On suur vahe vangilangemisel lahinguväljal ning positsioonide jätmisel väejuhatuse käsu peale, sest on saavutatud vastaspoolega kokkulepe.

Kokkulepe tähendab vahetust, milles on mõlemad pooled huvitatud. Võib arvata, et kaitselahingute jätkamisel Azovstalis oleksid Vene okupandid iga päevaga kaotanud uusi tormijooksu harrastajaid. Seega, kõnelemata vastutasuks soovitavatest vangidest, säästis ka Vene poole enda sõdurite elusid, nõustudes Azovstali võitlejate vabatahtliku lahkumisega.

Operatsiooni vahendab Punane Rist, kes registreerib kõik tehasest väljunud isikud ning see peab garanteerima, et keegi niisama kuhugi ei kao.

Nii nagu Mariupoli kaitsjad tõmbasid endale kolmandiku Vene rünnakugrupeeringu tähelepanust, proovib Venemaa teha sama Ukrainale, et nende reservüksused ei asuks Donbassi või lõuna rindel vastupealetungijaid toetama.

6) Zaporižžja ja Hersoni osas on muutusteta - mõlemas lõigus tegelevad Vene okupandid ukrainlaste positsioonide pihta lastavate tulelöökide katte all kaitserajatiste tegemist. Seal on selgelt näha vallutatud alade külmutamise soovi.

Ukraina jaoks on lootusrikas olukord, kus lääneliitlased on äsja kinnitanud, et ei survesta Ukrainat sõja lõpetamiseks kokku leppima Venemaa seatud tingimustel. Seda ütles ka Saksa kantsler.

Britid on selles suhtes algusest peale teravamad olnud ja kinnitasid just äsja samuti, et kui olukord kisubki positsioonisõjaks, siis tuleb Ukrainat relvastada selliselt, et nad suudaks lähiajal asuda vastupealetungile, sest vastasel juhul antakse Putinile lihtsalt mõned aastad aega kosuda ja taasalustada uue «erioperatsiooniga.»

Foto Tšernihivis purustatud hotellist 3. mail. Vene väed suruti Tšernihivi oblastist välja aprilli algul. Foto: GENYA SAVILOV / AFP / Scanpix

Üldist pilti veel. Ukraina põhjaosas - Tšernihivi ja Sumõ oblastites jätkub Vene okupantide poolne tuletegevuse Venemaa territooriumilt Ukraina piirivalvurite ja piirikaitse üksuste pihta.

Samuti võib heidutuse sekka lugeda Venemaal ilmunud lugusid uutest wundervahvlitest ehk imerelvast «laser,» mida keegi pole näinud ja ka lääne luure ei hinda neid avaldusi usaldusväärseteks.