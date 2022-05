G7 riigid annavad Ukrainale üle 18 miljardi dollari abi

Saksa rahandusminister Christian Lindner sõnas, et summast üheksa miljardit eurot saadi kokku sel nädalal Königswinteris toimunud G7 rahandusministrite kohtumisel.

«Nõustusime, et Ukraina finantsolukord ei tohi mõjutada Ukraina võimet end edukalt kaitsta,» ütles ta. «Peame andma endast kõik, et see sõda lõpetada.»