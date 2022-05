FOTOD ⟩ Punase Risti esimene toidusaadetis alustas sõitu Ukrainasse

«Lahingutegevus Ukraina ida- ja lõunaosas jätkub, mistõttu põgeneb sealt iga päev suur hulk inimesi lähedalasuvatesse oblastitesse, Poltavasse ja Zaporižjasse. Sinna jõudnud põgenikele esmavajaliku tagamiseks palumegi toetust,» edastas Ukraina Punase Risti peasekretär Maksym Dotsenko Eesti Punasele Ristile.

Neli veoautotäit humanitaarabi on Eesti Punase Risti peasekretäri Arvi Pervi sõnul eestimaalaste järjekordne märkimisväärne toetus Ukraina elanikele: «Saadetud toitu ja hügieenitarbeid sai annetada Coopi, Prisma, Rimi ja Selveri e-poodide kaudu ning lisa soetasime juurde Ukraina elanike toetuseks kogutud annetusraha eest. Saadetise kogumaksumus on 200 000 eurot,» selgitas Perv.

Saadetakse näiteks müslit, purgitoite ja samas ka hügieenivahendeid. Foto: Eesti Punane Rist

Punase Risti abi kohalejõudmine on varasemalt meedias küsitavuse alla seatud. Peasekretär täpsustas teates, et Eesti Punane Rist kandis aprilli keskel Ukraina elanike toidupuuduse leevendamiseks Ukraina Punasele Ristile ka 500 000 eurot, mis jagati Poltava ja Zaporizhzhia piirkonda põgenenud inimestele toidukupongideks. Samuti on märgitud, et Eestimaalased on Ukraina elanike abistamiseks annetanud 4,9 miljonit eurot ja koos tänase humanitaarabiga on sellest Ukrainasse jõudnud 3,2 miljonit eurot.

Saadetis Ukrainasse Foto: Eesti Punane Rist

Seekordne humanitaarabi sisaldab konserve, lastetoitu, kiirsuppe, pähkleid, kuivatatud puuvilju, müslibatoone, mähkmeid, WC-paberit ja niisutatud salvrätikuid. «Saadetis on komplekteeritud Ukraina Punase Risti suuniste järgi. See läheb otse neile ja jagatakse esimesel võimalusel abivajajatele,» ütles Perv, toonitades, et abivajadus Ukrainas on pikaajaline ning sellest lähtuvalt toimuvad edasised tegevused ja ülekanded vastavalt Ukraina Punase Risti konkreetsetele juhistele.

Eesti Punane Rist on nende kinnitusel toeks ka siiasaabunutele: «Meie vabatahtlikud pakuvad põgenikele vaimset kriisiabi ja koolitame ka tuge pakkuvaid inimesi juurde. Samuti korraldame perelaagreid Lõuna-Eestis; üks laager Tallinnas on juba toimunud. Tööd on alustanud Punase Risti otsimisteenistus, kus spetsiaalse koolituse saanud vabatahtlikud aitavad taastada katkenud kontakti pereliikmete vahel. Lisaks toetame reisilaevale Isabelle majutatud põgenikke tervisenõu ja ravimitega,» loetles Perv.