ÜRO inimõigusjuht sõidab kauaoodatud visiidile Hiina

Bachelet on juba aastaid nõudnud, et vaatlejatele antaks Xinjiangi piirkonnale piiramatu ligipääs.

Inimõiguslaste sõnul on vähemalt miljon moslemit pandud piirkonnas ümberõppelaagritesse, kus nad on silmitsi laialdaste kuritarvitustega nagu sundsteriliseerimine ja sunnitöö.

Hiina on süüdistusi tõrjunud ja öelnud, et piirkonnas on kutseõppekeskused, mis on mõeldud äärmusluse väljajuurimiseks.