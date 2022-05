Biden tahab tugevdada USA mõju Aasias, kuna Hiina kaubanduslik ja sõjaline jõud on hakanud seda vähendama.

Ühendriikide presidendile sai osaks Lõuna-Korea uue presidendi Yoon Suk-yeoli soe vastuvõtt, kuid samal ajal on õhus kartus, et Põhja-Korea ennustamatult käituv juhtkond viib tuumakatsetuse läbi ajal, mil Biden on piirkonnas visiidil.