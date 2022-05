Gerhard Schröderi survestamine kandis vilja

Selle sammuga otsustas Schröder viimaks järele anda aina kasvavale survele, mille alla ta pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse sattunud on. Enim on avalikkust ja teisi poliitikuid häirinud just see tõik, et Schröder ei katkestanud pärast sõja algust viivitamatult oma koostööd Vene energiaettevõtetega, kus endine liidukantsler on samasugustel kõrgetel ametikohtadel.