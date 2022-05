IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Ainult tuumarelv pole siiani käiku läinud

Teine märkimisväärne moment päeva jooksul on raketilöök Lozova kultuurikeskusele Harkivi oblastis, rindejoonest eemal, kus ei toimunud mingit sõjategevust - ja see läheb ühte ritta kõigi nende muude sündmustega, miks Venemaa puhul on täpne kõnelda mitte kaitse-, vaid kallaletungi ja sõjaroimade ministeeriumist.

Ukraina 20.05.2022. Igor Taro

Vene okupantide kaotused Ukraina peastaabi andmetel on hommikuse seisuga järgmised:

ründajaid 28700 (+200)

tanke 1263 (+9)

soomukeid 3090 (+27)

raketiheitjaid 200 (+1)

õhutõrjesüsteeme 93

lennukeid 204 (+1)

helikoptereid 168 (+1)

droone 460 (+5)

Harkivi põhjaosas pole olukord endiselt lahenenud ja suurem lahingutegevus käib juba mitu päeva Ternova ja Vesele kandis. Vene okupandid katsuvad Ukraina üksusi viimati hõivatud kõige piiriäärsematest aladest eemale tõrjuda ning see on ilmselgelt seotud Vovtšanski-Izjumi suunalise ühendustee ohustamisega, mis on üks varustustrasse Belgorodi oblastist.

Olukord Siverski Donetski jõe ületamisega pole päris selge - selle kohta on olnud üksikuid teateid sotsiaalmeedias ning presidendi administratsiooni nõuniku Arestovitši jutupooltunnis, aga ka tema jäi üsna napisõnaliseks. Midagi olevat pisut õnnestunud, kuid olukord on habras.

Võimalik, et ukrainlased käisid tõesti teisel pool jõge varustuskolonne kimbutamas. Võimalik, et ebapiisavate jõudude tõttu pole sinna püsivat platsdarmi tekitatud. Igal juhul pole tõsisemat kinnitust Harkivist idas Siverski Donetsi vastaskaldal asulate vabastamise kohta.

Izjumi operatiivsuunal on tegevus tagasihoidlikum, kuigi mitte päris kustunud. Sealsete üksuste fookus on hetkel ainult ühel suunal - see on otsetee Slovjanski poole ning paistab, et kuna Bohoroditšne kands pole Vene okupandid suutnud ukrainlaste kaitsest läbi murda, siis proovivad nad nüüd ida poolt forsseerida Donetsi jõge Yaremivka piirkonnas ja teevad seda vastassuunas võrreldes sellega, mida üritati ida pool Severodonetski kandis.

Yaremivka piirkonnas on Ukraina väed, mis hoiavad osalt kinni pealetungi Lõmani suunal Donetsi põhjakaldal. Kuigi Lõman on praeguseks juba kahelt poolt ümber piiratud, pole ukrainlased läänepoolset platsdarmi Aleksandrovka piirkonnas loovutanud ilmselt selle mõttega, et mitte lasta Vene okupantidel seal mugavalt kaitsesse asuda.

Kuni ollakse samal poole jõge, on võimalik venelaste pealtungi ohustada ja takistada. Kui Yaremivka pontoonsilla kaudu õnnestub siiski märkimisväärseid üksusi üle tuua, on tolle platsdarmiga ilmselt aamen, aga see ületuskoht peaks olema Slovjanski piirkonnast suurtükitule ulatuses.

Lisaks andsid Vene okupandid tulelööke Velika Komõšuvaha, Dovgenke ja Dolõna piirkonda. Dovgenge on ka üks põhjustest, miks nad mööda maanteed ei suuda edeneda, vaid on hakanud jõge forsserima. See küla kõrgub nende endise ründekoridori kohal - sellepärast ukrainalsed seda nii kiivalt hoiavad ja Vene okupandid ründavad.