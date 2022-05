Gasum: Venemaa peatas gaasitarned Soomele

«Maagaasi tarned Soomele vastavalt Gasumi tarnelepingule on lõppenud,» teatas ettevõte avalduses.

Gasum lisas, et Soome hakkab saama maagaasi Soomet ja Eestit ühendava torujuhtme Balticconnector kaudu Lätist, Leedust ja Poolast.

Soome energiatööstusliidu Energiateollisuus tegevjuht Jukka Leskelä ütles, et maagaasitarnete katkemine Venemaalt ei ole Soome jaoks suur probleem. Teatud ettevõtetele võib see tekitada raskusi, kuid see ei juhtu veel lähikuudel, ütles Leskelä.