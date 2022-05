USA ja Lõuna-Korea kaaluvad ühisõppuste laiendamist

«Arvestades Pyongyangist lähtuvat ohtu otsustavad USA ja Lõuna-Korea arutada ühiste sõjaväeõppuste ulatuse laiendamist Korea poolsaarel ja selle ümbruses,» märkisid riigijuhid ühisavalduses.

Põhja-Korea on viinud tänavu läbi 16 raketikatsetust, seejuures katsetati märtsis esimest korda alates 2017. aastast riigi võimsaimat mandritevahelist ballistilist raketti, mis võib ulatuda Ühendriikideni.

USA luureteenistused on hoiatanud, et Pyongyang võib Bideni Aasia-reisi korraldada ka tuumakatsetuse.

«Oleme pühendunud Põhja-Korea täielikule vabastamisele tuumarelvadest,» kinnitas Yoon, lisades, et Pyongyangi vastu on vaja tugevat heidutust.

Võimaliku tippkohtumise kohta Põhja-Korea liidri Kim Jong-uniga ütles Biden, et see sõltub sellest, kas Kim on siiras.

Ühtlasi väljendasid Biden ja Yoon muret seoses Põhja-Korea kasvava koroonapuhanguga ja kordasid abipakkumist Pyongyangile.

Põhja-Korea meedia teatas laupäeval, et riigis on «palavikku» haigestunud pea 2,5 miljonit inimest ja 66 on selle tagajärjel surnud.

Eksperdid hoiatavad, et riik on silmitsi tohutu tervishoiukriisiga, kuna selle tervishoiusüsteem on üks maailma halvemaid.

«Oleme pakkunud vaktsiine, mitte ainult Põhja-Koreale, vaid ka Hiinale, ning oleme valmis neid viivitamatult saatma,» ütles Biden pressikonverentsil. «Me ei ole vastust saanud.»

Yoon märkis, et abipakkumine seisab eraldi poliitilistest ja sõjalistest küsimustest ning tehti lähtudes humanitaarkaalutlustest.

Biden on oma ametiaja esimesel Aasia-ringreisil ning suundub pühapäeval edasi Jaapanisse, mis on samuti Ühendriikide oluline liitlane.

USA ametnikud ütlesid, et lisaks pingetele seoses Põhja-Koreaga ja Vene kallaletungiga Ukrainale, on Bideni eesmärk laupäeval sõlmida tugev isiklik suhe Yooniga, kes asus ametisse vähem kui kaks nädalat tagasi.

Nagu ka Jaapan, on Lõuna-Korea oluline osa USA strateegiast ohjeldada Hiinat ja tagada «vaba ja avatud India ja Vaikse ookeani piirkond».