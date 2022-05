Briti välisminister: lääs võib Moldovat relvastada

«Olukorras, kus president Vladimir Putin on seadnud eesmärgiks Suur-Venemaa taastamise, kujutab Moskva endast päris kindlasti Moldovale ohtu,» märkis välisminister usutluses ajalehele Daily Telegraph.

«Kuidas tagada heidutus, see, et Ukraina suudaks end alaliselt kaitsta? Selle kallal me hetkel töötame,» lisas ta.