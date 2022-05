Meedia: konservatiivid said Austraalia valimistel lüüa

Kui loetud olid pooled häältest, oli esikohal Anthony Albanese'i juhitud vasaktsentristlik Tööpartei, edastas rahvusringhääling ABC, ehkki pole veel kindel, kas tal on parlamendienamuse tagamiseks vaja ka liitlasi.

ABC prognoosi järgi on taganud Tööpartei endale 72 mandaati, võrreldes praeguse valitsuskoalitsiooni 51-ga. Enamuse jaoks on vaja vähemalt 76 mandaati.

Morrison tunnistas, et konservatiivid on valimised kaotanud.

«Rääkisin täna opositsiooni juhi ja uue peaministri Anthony Albanese'iga ning õnnitlesin teda valimisvõidu puhul,» ütles ta.

Esialgsete tulemuste kohaselt on napsamas endale seni kindlalt konservatiivide käes olnud ringkondasid ka rohelised ja sõltumatud, kes kandideerisid peamiselt keskkonnasäästliku, korruptsioonivastase ja võrdõigusliku platvormiga.

«Rahvas ütleb, et kliimakriis on miski, mille osas nad tahavad näha tegusid,» ütles rõõmus roheliste juht Adam Bandt. «Meil oli just kolm aastat põuda, siis tulekahjusid ja nüüd aina üleujutusi. Inimesed näevad, et see toimub.»

Konservatiivid on riigis võimul püsinud juba kümme aastat ja Morrison on tõrjunud üleskutseid süsinikuheidet kiiremini kärpida, toetades selle asemel kaevandus- ja kivisöesektori elavdamist.

Lisaks kliimamuutusele olid kuuenädalase valimiskampaania keskmes ka inflatsioon ja hirm Hiina sõjaväe eelposti rajamise ees Austraalia rannikust vähem kui 2000 kilomeetri kaugusele Saalomoni Saartele.

Austraallaste elamiskulusid on viimasel ajal tõstnud lisaks pandeemiale ka Ukraina sõda ja sellega on sattunud kahtluse alla konservatiivide kiitlemine, et nemad on paremad majanduse juhtijad kui Tööpartei.

Inflatsioon kiirenes märtsiga lõppenud kvartalis aastatagusega võrreldes 5,1 protsendini, mispeale tõstis keskpank esimest korda rohkem kui üheteist aasta jooksul baasintressi.