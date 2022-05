Ministri sõnul on sanktsioonid lõhkunud Venemaa logistika

«Need sanktsioonid, mis Vene Föderatsioonile kehtestati, on meie riigis praktiliselt kogu logistika lõhkunud. Ja me oleme sunnitud otsima uusi logistikakoridore,» ütles Saveljev Astrahani oblastit külastades.

Euroopa Liidu sanktsioonid on olnud suunatud näiteks Venemaa maismaa-, mere- ja õhutranspordile Euroopas.

27. märtsil ütles tööstus- ja kaubandusminister Deniss Manturov, et Venemaal kulub kolm kuni kuus kuud, et taastada katkenud kanalid kaupade tarnimiseks riikidesse, mis on valmis koostööd jätkama.