IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Rindelõigul on olukord stabiilne - stabiilselt pommitamisrohke

Olukord Severodonetski operatiivsuunal on kõige dünaamilisem. Izjumi piirkonnas mõjutatakse tulelöökidega, lõunarindel on olukord stabiilne.

Vene okupantide kaotused Ukraina peastaabi andmeil olid päeva alguse seisuga jägmised –

ründajaid 28 850 (+150)

tanke 1278 (+15)

soomukeid 3116 (+26)

suurtükke 596

raketiheitjaid 201 (+1)

õhutõrjesüsteeme 93

lennukeid 204

helikoptereid 169 (+1)

droone 462 (+2)

Igor Taro

Harkivist põhjas on mitu päeva käinud jõukatsumine ukraina vabastusoperatsiooni vastu võitlevate vene okupantidega - möödunud päeval on ukrainlaste kontrolli all olevaid alasid tugevalt pommitatud suurtükkidega ning ka õhulöökidega.

Lennukite kasutamine viitab sellele, et venelased on hakanud seda suunda tõsiselt võtma ning ukrainlaste õhukaitse piirkonnas on ilmselt ebapiisav.

Erinevad kaardid pakuvad erinevaid variante ukrainlaste käes olevatest aladest - ühe versiooni kohaselt on venelased Ternova tagasi vallutanud, kuid ukrainlased püsivad samas teisel poole Siverski Donetsi jõge Zaritšnes; teise versiooni kohaselt on Ternova ukrainlaste käes ja teisel pool jõge sillapead pole.

Ukraina peastaap teatas vene suurtükitulest Ternovale - sellisel juhul võiks arvata, et nad lasid ikka ukrainlasi, mitte iseennnast.

Izjumi suunal on olukord väga sarnane eilsele. Tulelöögid Velika Komõšuvaha ja Dovgenke küladele ehk kahele peamisele endisele liikumissuunale, kus ukrainlased panid okupantide pealetungi seisma. Kas nad valmistuvad seal millekski võib proovivad vasturünnakuid neutraliseerida - ilmselt mingil määral mõlemat. Tõrjuvad ja loodavad võimaluse korra taas midagi üritada.

Huvitavat infot on Lõmani ümbrusest. Selgub, et Oskili veehoidla tammi piirkonnas oli kolmest suunast ümber piiratuna mitme kompanii suurune ukrainlaste üksus - sisuliselt kotis, kuid püsisid seal viimase hetkeni - ja nüüd tulid välja.

Info levis vene uudisteallikate kaudu, kus propagandistid tundsid kahetsust selle üle, et ukrainlasi ei suudetud hävitada. Lõmani piirkonnas toimub aeglane edasiliikumine Drobõševest Yarova poole. Tulelööke on saanud Svjatogorsk, kus hävitati 2016. aastal Jaapani riigi toel üles vuntsitud muusikakool - hoone rusudeks ja seesama silt oli vaevu loetav, et Jaapan aitas remontida. Yaremivka pontoonsilla saatus pole veel selge.

Ukraina pool väidab, et venelased pole jätnud lootust foresserida Donetsi jõge taas Bilohorivka piirkonnas - seal olevat märgatud sillamasinaid ja nende toetamiseks vajalikku tehnikat. Kui asukoht on pontoonsilla jaoks sobiv, siis loogiliselt üritavad taas. Ja vene armee peamine idee on ju selles, et kes palju ja järjepidevalt üritab, see ükskord saab ikka edasi, sest mingil ajal kasvab laibakuhi nii kõrgeks, et pääseb kuiva jalaga üle jõe.

Võimalik, et nad loodavad, et ukraina suurtükiväelased on kusagil mujal hõivatud või tuleb õhuvägi appi. Uus kaitse võidakse teha täiendavate jõudude kaasamisega.

Severodonetskis suutsid vene okupandid hävitada Lõssõtšanskisse viiva silla, raskendades tunduvalt linna varustamist ning takistades tegelikult Ukraina täiendavate üksuste liigutamist. Tegid nad seda pojengi-nimelise ülisuure kaliibriga miinipildujaga. Nende "pojengidega" on Ukrainal kurbasid kogemusi 2014. a. Luganski kaitse päevadest.