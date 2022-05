Suurbritannia kinnitas kohalikke nakatumisi ahvirõugetesse

Briti terviseturvalisuseamet (UKHSA) kinnitas, et valdav osa uutest nakatumistest on siseriiklikud. «Leiame haigusjuhte, mille puhul ei ole tuvastatav kontakt Lääne-Aafrikast pärit isikuga, nagu see oli varem,» ütles UKHSA meditsiininõunik Susan Hopkins BBC televisioonile.