ÜK nõuab endiselt ELilt Põhja-Iiri protokolli uuesti avamist

«Selle osutuse tegin ELile ise enne (5. mai) valimisi. Minu seisukoht oli, et enne valimisi oli palju lihtsam kokkuleppele jõuda kui pärast,» rääkis Lewis. «Mõte, et pärast valimisi läheb lihtsamaks, oli ELil hullumeelne.»

Protokolli järgi on Briti krooni all oleval Põhja-Iirimaal maismaapiir ELiga.

«Ja praegu on see protokoll, mis ELi väitel puudutab suure reede lepingu kaitsmist, just see dokument, mis seab suure reede kokkuleppe kõige enam ohtu,» leidis Lewis.