«Milleski tõeliselt heaks saad sa siis, kui seda aiva uuesti ja uuesti harjutad,» selgitas Defenderi õppuse juht ja USA maaväe V korpuse asejuht kindralmajor Jeffrey Broadwater Postimehele. «Igas armees, igas riigis tuleb uusi sõdureid ja vahetub juhtkond. Sestap on äärmiselt tähtis võtta saadud õppetunnid ja lasta need käiku, et õppida, selle asemel et samu vigu aina uuesti teha.»