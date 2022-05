IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Odessa sadama blokaadi murdmine saab olema maailma jaoks esmatähtis

Ukraina sõdurite välihaigla Popasna kandis 10. mail. Foto: ROMAN PILIPEY / EPA / Scanpix

4) Popasna kandis, mis on alates 8. maist näinud okupantide tugevat edenemist, on see tendents hetkel pidurdunud. Üks võimalus, et venelased on ammendanud geograafilise eelise kõrgendiku näol ning edasi ei lähe asi enam nii lihtsalt.

Teine võimalus, et hetkel saadetakse kõik täiendused mujale - eelkõige Sjevjerodonetskisse - ja Vene okupatsioonijõud ei suuda edukalt peale tungida rohkem, kui ühes kohas.

Igatahes huvi Popasna vastu pole neil kübetki lahjenenud, sest ka lõppeval päeval tegid Vene sõjalennukid tulelööke ukrainlaste tagumistele positsioonidele Vrubivka ja Bahmuti piirkonnas.

Väidetavalt on Inženernoje asula kandis täheldatud märkimisväärset Vene vägede s.t tehnika koondumist Huljaipolest lõunas.

Tulelöögid maabusid muuhulgas Svitlodaris, mille kohta varem sai märgitud, et Bahmuti hõivamisega jääks see ära lõigatuks.

Vene rünnakute hoog on Ukraina peastaabi hinnangul raugenud nii Avdiivka kui Marjinka suundadel, kuigi mõlemas kohas said rindega piirnevad asulad rohkesti tulelööke.

Avdiivkas pommitati poeetilise nimega Lastotškino (Pääsukese) küla, Marjinka kandis pommitas Vene pool lõunapoolsetes koridorides oma varasemaid pealetungisuundi, sealhulgas Vugledari. Krasnogorovkas Marjinka lähistel kandsid venelased tugevaid kaotusi - see on eraldi välja toodud.

20. mail Vene mürsurünnakutes kahjustada saanud hoone Huljaipoles. Foto: Dmytro Smolyenko / UKRINFOR / SIPA / Scanpix

5) Zaporižžja kandis oli tavaline komplekt tulelööke rindeasulatele alates Kamjanskest, edasi Orihhiv, Huljaipole ja muud naaberasulad.

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (IWS) on jõudnud samas huvitavale järeldusele, et venelased võivad seal planeerida uut pealetungi. Olgugi, et mingit aktiivset tegevust sellel rindel ei toimu.

Väidetavalt on Inženernoje asula kandis täheldatud märkimisväärset Vene vägede s.t tehnika koondumist Huljaipolest lõunas. Eks vaatame, mis sellest kõigest saab - varasemalt on venelased üritanud rünnata pisut teistest kohtadest - Huljaipolest kagus ja idas.

Rinnet mittepuudutavatest asjaoludest on ära märgitud teatud ebajärjepidevust okupatsioonivõimude poolt. Melitopoli kandis olla välja pandud impeeriumiaegsed Tauria kubermangu lipud. Näib, et venelased ei suuda otsustada kvaasiriikliku moodustise ja Venemaa hulka annekteerimise vahel. Või on eri osapooltel erinevad huvid.

Maailma jaoks võtmeprobleemiks saab olema Odessa sadama blokaadi murdmine, kui Ukraina akuutseks mureks on venelaste pealetung Sjevjerodonetskis.

6) Hersoni oblasti kohta käis samuti IWS välja oletuse, et venelased üritavad veel ühe pealetungiga oblasti territooriumi täielikult hõivata. Selleks on Võsokopillja kanti koondatud jõudusid, kuid varem on need jõudude koondumised muidugi lõppenud korduvalt fiaskoga.

Ukrainlased on seal varasemalt andnud edukaid tulelööke nii tehnika koondumisaladele kui moonalaadungitele, suutes pealetungioperatsioone edukalt nurjata enne nende algust.

Veider areng on mitmete justkui Vene kontrolli all olevate külade pommitamine Hersoni vahetus läheduses. Ainus loogika paistab olevat seotud järgnevalt nendesse paikadesse koheselt jõudnud Vene ja venemeelse meedia esindajatega, kes asuvad propagandakino tegema.

Vene sõdurid valvamas Hersonis 20. mail, kui ajakirjanikud Vene okupatsioonivõimude juhtimisel linna külastasid. Foto: AP / Scanpix

Sellist küünilist tegevust on nad vahest ka ise paljastanud veel 2014-2015 Donbassi aktiivse sõjategevuse ajal, kui filmiti elumajadest Ukraina positsioonide tulistamist ja seejärel nenditi, et kohe tuleb vastulöök ja tuleb põgeneda.

Venelaste raketilööke on tulnud taas Malini kandis, kuhu päev varemgi - ju ei saanud analooge mitteomav täppisrakett esimese korraga pihta. Lisaks lasti midagi Zaporižžja kandis. Odessa piirkonnast ning Kiievi oblastist olid teated mõnede tiibrakettide allatulistamisest.

Maailma jaoks võtmeprobleemiks saab olema Odessa sadama blokaadi murdmine, kui Ukraina akuutseks mureks on venelaste pealetung Sjevjerodonetskis. Ukraina võimud kordavad vajadust korraliku raskerelvastuse järele.

Saksamaalt tuleb vastakaid signaale relvatööstuse ja valitsuse poolt. Relvatööstus kinnitab, et neil on reserve Ukrainale andmiseks - nad sooviksid kindlasti müüa, aga valitsus vabandab samal ajal, et pole midagi anda. Sõnades asub Saksamaa samas selgelt Ukraina taga ning peab vajalikuks rõhutada, et Putin ei tohi oma sõjakäigust midagi võita. Samasisulise avalduse tegi ka Prantsusmaa välisministeerium.