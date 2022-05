ÜRO inimõigusjuht külastab Hiinas rahutut Xinjiangi piirkonda

Hiinat süüdistatakse moslemite õiguste ulatuslikus rikkumises Xinjiangis, võimud on piirkonnas aastate jooksul väidetavalt vahistanud üle miljoni uiguuri ja teiste moslemivähemuste esindaja. Kardetakse, et Bachelet´ visiit on Hiina kommunistlikele võimudele propagandavõimalus.