ÜRO: ümber asuma sunnitud inimeste arv on kasvanud üle 100 miljoni

Venemaa tungis Ukrainale kallale 24. veebruaril ja sestsaadik on riigi siseselt pidanud oma kodu maha jätma enam kui kaheksa miljonit inimest, välismaale on põgenenud üle kuue miljoni.

«Sada miljonit on karm arv – ühtviisi kainestav ja murettekitav. See on rekord, mis poleks tohtinud kunagi sündida,» ütles ÜRO pagulaste ülemvolinik Filippo Grandi.

Need arvud hõlmavad põgenikke, varjupaigataotlejaid ja enam kui 50 miljonit inimest, kes on ümber asunud oma riigi sees.

«Kaastunne on elus ja me vajame sarnast mobilisatsiooni kõigi maailma kriiside jaoks. Kuid lõppkokkuvõttes on humanitaarabi leevendus, mitte ravim,» tõdes Grandi, kelle sõnul on ainus vahend selle suundumuse ümberpööramiseks rahu ja stabiilsus.