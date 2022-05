Vene veterandiplomaat astus Ukraina sõja tõttu tagasi

Nõunikuametit täitnud Bondarev, kelle töö oli seotud Venemaa rolliga desarmeerimiskonverentsil ning kes on olnud varem lähetustes Kambodžas ja Mongoolias, kinnitas esmaspäeval telefonitsi, et esitas suursaadik Gennadi Gatilovile lahkumisavalduse.

Bondarevi tagasiastumine on harukordne, kui mitte pretsedenditu avalik kinnitus Vene diplomaatilise korpuse rahulolematuse kohta Venemaa sõjaga Ukrainas.

«See, mida mu valitsus praegu teeb, on talumatu,» ütles Bondarev Associated Pressile. «Riigiteenistujana pean selle eest vastutama ja ma ei taha seda teha.»

Küsimusele, kas mõne tema kolleegi tunded on samasugused, vastas Bondarev: «Kõik Vene diplomaadid ei ole sõjaõhutajad. Nad on arukad inimesed, kuid peavad suu kinni hoidma.»

Ingliskeelses avalduses, mille Bondarev saatis enda sõnul umbes 40 diplomaadile, märkis ta, et need, kes seda sõda kavandasid, «soovivad vaid üht – jääda igaveseks võimule, elada toretsevates maitsetutes paleedes, seilata jahtidega, mille tonnaaž ja hind on võrreldavad kogu Vene sõjalaevastikuga, ning nautida piiramatut võimu ja täielikku karistamatust».