Kim Jong-un kandis marssali matustel kirstu

Põhja-Korea riikliku uudisteagentuuri KCNA avaldatud matusefotodel on Kim näomaskita ja kannab kirstu koos teiste režiimi ametiisikutega, kes kõik on maskis.

Põhja-Korea liider on süüdistanud riigiametnikke halveneva COVID-19 olukorra pärast. KCNA ütles, et epideemia «võetakse järk-järgult kontrolli alla». Surmajuhtumite arv väheneb päev-päevalt «järsult», väidab riigimeedia.

Eksperdid on Pyongyangi ametliku versiooni kahtluse alla seadnud, arvestades, et Põhja-Koreal on üks maailma kõige nõrgemaid tervishoiusüsteeme ning COVID-19 ravimeid ega suure rahvahulga testimisvõimekust riigil pole.

Põhja-Koreas pole vaktsineeritud mitte ühtegi selle umbes 25 miljonist elanikust. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) vaktsiinid on riik tagasi lükanud, kirjutas AFP.

Põhja-Korea teatas 12. mail oma esimesest koroonajuhtumist, hoolimata sellest, et riik on pandeemia algusest olnud kaks aastat suletud.

Pyongyang teatas esmaspäeval 167 650 «palavikujuhtumist», mis on märkimisväärselt vähem kui 390 000 juhtumit nädal varem. Samuti teatati ühest surmast. Riigi väitel on «palavikujuhtumite» suremus 0,002 protsenti.

Viirusepuhangust hoolimata näitavad satelliitfotod, et Põhja-Korea on jätkanud ehitust pikalt tegevusetult seisnud tuumareaktori juures. USA ja Lõuna-Korea on hoiatanud, et Kim valmistub korraldama riigi seitsmendat tuumakatsetust.