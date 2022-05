Zelenskõi kasutas Davosi tippkohtumist relvade ja Venemaale sanktsioonide küsimiseks

Tema sõnul tuleks Venemaa agressiooni peatamiseks kehtestada naftaembargo, blokeerida kõik Vene pangad ja katkestada riigiga täielikult kaubavahetus, sest see looks pretsedendi, millest oleks kasu tulevatelgi kümnenditel.

«Sanktsioonid peaks just niisugused olema: need peaks olema maksimaalsed, nii et Venemaa ja iga teine potentsiaalne agressor, kes tahab pidada brutaalset sõda oma naabri vastu, teaks selgelt oma tegude vahetuid tagajärgi,» lausus Zelenskõi.