POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Kiievi politseijuht: kõik, mis ei tapa, teeb tugevaks

Ukraina Mõkolajivi oblastis seitse aastat tagasi politseiuurijana karjääri alustanud, sealt edasi Poltavasse läinud ja mullu Kiievi politseijuhi kohale asunud Ivan Võhhivskõi ütleb, et ehkki vahetult enne sõja algust kavandatud koostööprojekt Eesti ametikaaslastega on sunnitud pausil, võib eeldada, et selle jätkudes pole tööks tarvilikku kõrva taha panna mitte üksnes ukrainlastel, vaid juba ka eestlastel.