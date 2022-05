IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Venemaa ülekaal ja Ukraina kaotused muudavad relvaabi vajaduse pakiliseks

Tundub, et Popasna pealetung on pidama saadud, kuid sealgi olid aktiivset survet ukrainlaste positsioonidele.

Järjekorrad looklevad Zaporižžja kontrollpunktides

Zaporižžja kandis rindejoonel olulisi muutusi polnud. Okupandid blokeerivad evakueerimiseteed ja sadu inimesi on sunnitud päevi veetma autos. Mitmesaja autoga kolonnid on tekkinud Vene vägede kontrollipunktide ette.

Hersoni oblasti põhjaosas lasid Vene väed Uragan raketiheitjatega Krõvõi Rihi suunas Apostolske küla. Lisaks mõjutati miinipildujatulega ukrainlaste positsioone üle rindejoone, et segada nende tegutsemist ja koondumist. Väidetavalt levivad Vene propagandakanalites murenoodid seoses ukraina vägede suure koondumisega Hersoni piirkonnas. Alates eilsest on okupandid proovinud enda kontrollitud aladel lasta käibesse Vene rublad.

Ussisaare ümbruses tihendatakse mereblokaadi

Ussisaare piirkonnas on taas Vene vägede aktiivsust märgata. Nad üritavad taas enda positsioone seal kindlustada, mis on seotud otseselt Ukrainale mereblokaadi kehtestamisega, mis viib omakorda edasi globaalse näljahädani. Kreml väidab, et probleemid seisnevad Venemaale kehtestatud sanktsioondes, demonstreerides taas, et põhjus-tagajärg seose geen on sealkandis ülimalt haruldane.

Taani riigi otsus anda Ukrainale korralikud laevatõrjeraketid võivad olukorda leevendada. Kui Vene laevastik tajub tõsist ohtu, siis peavad nad Ukraina lähistelt lahkuma. Preagu on merel väljas ka vähemalt kaks alust Kalibr rakettidega, mis suudavad anda 16-kordse kogupaugu. Ka enamik Vene allveelaevu on baasidest välja saadetud.

Arvestades Venemaa sõjatehnilist kvantitatiivset ülekaalu ning ukrainalste kaotusi, muutub relvastusabi küsimusi järjest akuutsemaks. Ukrainlased on kõnelnud seda sõja esimesest päevast alates, et vajavad relvi Venemaa alistamiseks. Kaitseministril on isegi põuetaskus väike nimekiri, mida ta saab alati oma vestlustes ette lugeda – 1000 haubitsat, 300 tanki, 100 sõjalennukit jne. See on umbes suurusjärgu võrra rohkem kui seni on antud.