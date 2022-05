Moldova Kremli-meelne ekspresident Dodon vahistati kahtlustatuna riigireetmises

Läbiotsimised on seotud juhtumiga, mille keskmes on 2019. aastast pärinev video Demokraatliku Partei kontorist. Videol on näha Demokraatliku Partei juhti Vladimir Plahotniuci andmas Dodonile plastkotti, milles oli arvatavasti raha. Plahotniuci ja Dodoni vestlusest selgub, et raha oli mõeldud Sotsialistide Partei rahastamiseks.