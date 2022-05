Uus-Meremaa seirelennuk leidis kaks paati seitsme kadunuga

Uus-Meremaa sõjavägi teatas teisipäeval, et mereseirelennuki Orion meeskond märkas esmaspäeval juhtumisi kahte paati, mis olid teineteisest kümne meremiili ehk 18,5 kilomeetri kaugusel. Paadid jäid kadunuks läinud nädalal kahes eraldi juhtumis.

Sõjaväe teatel oli üks paatidest triivinud oma kursilt 150 meremiili (280 kilomeetrit) kõrvale. Teine paat oli lähedal paigale, kus see Makini saare lähedal kadus.

Sõjaväelased langetasid paatidele esmaabitarbeid koos vee ja lokaatoritega ning võtsid ühendust lähedalasuvate paatidega, et need ellujäänud päästaks. Päästetute seas oli 11-aastane laps.

Kommodoor Shaun Sexton ütles, et ellujäänute leidmine mõlemalt paadilt on suurepärane tulemus.

Kiribati valitsus teatas enne paatide leidmist, et on palunud Uus-Meremaalt otsimis- ja päästemeeskonda ning on abile tänulik.