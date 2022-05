Biden ja Albanese arutasid esimesel kohtumisel unerütmi

Kohtumise avalikus osas naljatles Biden, et läinud nädalavahetusel valimised võitnud Albanese on «olnud ametis kaua aega».

Ta kiitis Albanese'i otsust sõita Quadi kohtumisele kohe pärast valimisvõitu, öeldes, et see demonstreerib Austraalia täielikku pühendumust liidule.

«Sind vannutati ametisse ja sa läksid lennukile,» ütles ta imetlevalt. «Kui sa siin olles magama jääd, on see okei, sest ma ei tea, kuidas sa seda suudad. See on tõesti üpris erakordne, ja veel kohe pärast valimiskampaaniat.»