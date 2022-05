Taani pakub Ukrainale ülivõimsaid relvi, mis suudaksid purustada blokaadi Mustal merel

Ekspertide hinnangul võib aga kuluda mitu kuud enne, kui need relvad on võimalik integreerida Ukraina rannikukaitsesse ning ukrainlased on saanud piisava väljaõppe, et neid relvi edukalt kasutada. See aga tähendab, et Harpoonid ei muudaks olukorda lahinguväljal otsekohe, vaid mõne kuuse hilinemisega, teatas The Washington Post.