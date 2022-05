Ukraina komandörid võivad saada lahingukäsu eiramise eest hukkamisloa

Kehtivate seaduste kohaselt on komandöridel sõjaseisukorra ajal ja lahinguolukorras õigus kasutada relvi määrustiku rikkujate vastu, «surma põhjustamata». Uues versioonis soovitakse lause lõpp eemaldada.

Juhtivkomisjon soovitas võtta seaduseelnõu vastu, kuid täpsustades, et komandörilt relva kasutamine alluva suhtes surma põhjustamiseks on sallitav ainult juhul, kui komandöri või tema alluvate elu on tegelikult ohus.