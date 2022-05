Saksamaa nõuab läbipaistvat juurdlust uiguuride väärkohtlemise asjus

Aktivistide sõnul on Hiina saatnud piirkonnas kinnipidamiskeskustesse ja vangilaagritesse üle miljoni uiguuri ja teiste moslemivähemuste esindaja. Peking väidab, et tegu on kutseõppekeskustega.

Suur hulk politseifotosid ja sisedokumente, mille saatis Zenzile anonüümne allikas, kes häkkis Xinjiangi võimude andmebaasidesse, on järjekordne märk, et massiline kinnipidamine pole olnud kaugeltki vabatahtlik. Dokumendid osutavad, et jõulist mahasurumist on nõudnud riigi kõrgemad juhid, nende seas president Xi Jinping.