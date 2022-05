ÜLEVAADE ⟩ Lekkinud politseidokumendid lükkavad ümber Hiina senised väited «ümberõppelaagritest»

ÜRO inimõiguste ülemvolinik Michelle Bachelet koos Hiina välisministri Wang Yiga esmaspäeval. Foto: Deng Hua/Xinhua/AP/Scanpix

ÜRO inimõiguste ülemvolinik Michelle Bachelet alustas esmaspäeval kuuepäevast visiiti Hiinas, mille käigus külastab ta ka Xinjiangi piirkonna linnu Ürümqit ja Kashgari, millele talle on lubatud piiramata juurdepääsu.

Bachelet on esimene Hiinat külastav ÜRO inimõigusjuht viimase pea 20 aasta jooksul. Alates 2018. aastast on ÜRO pidanud Hiinaga läbirääkimisi takistamata ja sisulise juurdepääsu üle Xinjiangile, vahendas BNS.

Bachelet lubas, et arutab Guangzhous Hiina välisministri Wang Yiga väga olulisi ja tundlikke teemasid. Ühtlasi avaldas ta AFP teatel lootust, et koostöö Hiinaga on võimalik, ning lubas kohtuda kohalike kodanikuühiskonna organisatsioonide, ettevõtete esindajate ja teadlastega.

Välisminister Wang väljendas kohtumisel Bachelet’ga lootust, et märgiline visiit lubab suurendada üksteisemõistmist ning tuua seni Hiina kohta levinud valeinfos selgust. Samuti väitis ta, et Pekingile on etniliste vähemuste õiguste kaitsest saanud tähtis osa tööst inimeste turvalisuse kaitsmine on Hiina pikaajaline eesmärk.

Mitu riiki on aga avaldanud muret, et Bachelet’ visiit on Hiina kommunistlikele võimudele propagandavõimalus ning Hiina võimud korraldavad talle justkui lavastatud ringkäigu, mille jooksul ta tegelikkusega kokku ei puutu.

Suurbritannia suursaadik Hiinas Caroline Wilson rõhutas näiteks Bachelet’le üle, et väga tähtis on saada piiranguteta juurdepääs Xinjiangi uiguuri autonoomsele piirkonnale ja pidada eravestluseid sealsete inimestega.

Ameerika Ühendriikide esindajate hinnangul on ebatõenäoline, et Bachelet saab visiidi käigus inimõiguste olukorrast Hiinas ilustamata pildi, kuna tal puuduvad kindlad garantiid selle kohta, mida ta täpselt näeb.

Paguluses viibivad uiguurid on viimastel nädalatel korraldanud hulga meeleavaldusi, kus nõutakse, et Bachelet külastaks nende sugulasi, keda Xinjiangis kinni peetakse. Siiski ei oota ka nemad visiidist olukorra erilist paranemist.