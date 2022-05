Texase põhikooli tulistamises hukkus 21 inimest

Ründaja «tappis kohutaval ja arusaamatul moel» 18 last, ütles pressikonverentsil kuberner Greg Abbott, lisades, et eelnevalt oli noormees maha lasknud oma vanaema. Eesti aja järgi kella poole 6 ajal hommikul vahendas CNN, et nüüdseks on selgunud, et tapetud on 19 last ning kaks täiskasvanut. Samuti teatati, et laskja vanaema on haiglas kriitilises seisus.