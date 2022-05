Lõuna-Korea andmeil katsetas Põhja-Korea ballistilist raketti

Tegemist on Pyongyangi järjekordse sanktsioone trotsiva testiga viimastel kuudel. Varem kardeti, et Kim Jong-un korraldab Bideni piirkonnas viibimise ajal tuumakatsetuse.

Oma viimasel päeval Soulis ütles Biden ajakirjanikele, et tal oli Kimile ainult lühike sõnum: «Tere. Punkt.»

Ja lisas, et USA on «valmis kõigeks, mida Põhja-Korea teeb».

Kim on viimasel ajal hoogustanud oma sõjalise kaasajastamise programmi. Muu hulgas on Pyongyang on tänavu katsetanud ka mandritevahelist ballistilist raketti.