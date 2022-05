Lõuna-Korea andmeil katsetas Põhja-Korea kolme ballistilist raketti

Kuu alguses ametisse vannutatud Yoon on lubanud pärast viis aastat kestnud ebaõnnestunud diplomaatiat Pyongyangiga karmimat joont ajada.

Tegemist on Pyongyangi järjekordsete sanktsioone trotsivate testidega viimastel kuudel. Varem kardeti, et Kim Jong-un korraldab Bideni piirkonnas viibimise ajal tuumakatsetuse.

Oma viimasel päeval Soulis ütles Biden ajakirjanikele, et tal oli Kimile ainult lühike sõnum: «Tere. Punkt.»

Ja lisas, et USA on «valmis kõigeks, mida Põhja-Korea teeb».

Kim on viimasel ajal hoogustanud oma sõjalise kaasajastamise programmi. Muu hulgas on Pyongyang on tänavu katsetanud ka mandritevahelist ballistilist raketti.