Soros: tsivilisatsiooni säilitamiseks on vaja Putin kiiresti alistada

Samas julgustas ta, et Euroopal võib olla gaasi osas arvatust tugevam positsioon Vene presidendi Vladimir Putini suhtes.

Ungari päritolu investor ja filantroop ütles oma traditsioonilises õhtusöögikõnes Maailma Majandusfoorumi ajal Šveitsi mägilinnas Davosis, et «sõda on Euroopat üdini raputanud».

«Me peame mobiliseerima kõik oma ressursid, et viia sõda varakult lõpule. Parim ja võib-olla ainus viis meie tsivilisatsiooni säilitamiseks on Putin võimalikult kiiresti alistada,» ütles ta.

Ta kiitis USA ja Euroopa toetust Ukrainale, kuid Euroopa sõltuvus Venemaa fossiilkütustest on endiselt liiga suur, lausus Soros.

Sorosi sõnul on see sõltuvus on «peamiselt tingitud merkantiilsest poliitikast, mida ajas endine (Saksa) kantsler Angela Merkel», kes sõlmis Moskvaga gaasitarnete osas «erilepinguid».